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  3. 27 Temmuz 2020 15:23

Güzel oyuncu ''cinsel ilişki eğitimi'' verecek

Hollywood'un güzel yıldızı Demi Moore, bir podcast programında, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik cinsel ilişki tavsiyeleri vermeye hazırlanıyor.

Güzel oyuncu ''cinsel ilişki eğitimi'' verecek
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Geçtiğimiz yıl çıkardığı kitapla uzunca bir süre gündemde kalan dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

 57 yaşındaki Moore, ABD'li yönetmen Shana Feste'nin erotik podcast programı 'Dirty Diana'da yer alacak.

Tavsiyeler kadınlara yönelik olacak

Sözcü'nün haberine göre  teklif geldiğinde ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Moore, "Bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanımaz ve nasıl çalıştığını bilmezsek, otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor" dedi.

 Tavsiyelerinin büyük çoğunlukla kadınlara yönelik olacağını belirten Moore, erkek dinleyicilerinin de programa ilgi göstererek kadınların nelerden hoşlandığını fark etmesini umduğunu ifade etti.

 57 yaşındaki oyuncu, Inside Out kitabında bahsettiği anılarlave itiraflarıyla dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu özellikle eski eşi Ashton Kutcher'ın özel hayatındaki ilginç alışkanlıklarından kitabında yer vererek dikkatleri üzerine çekmişti.
 

 

 

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