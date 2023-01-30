  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Güzel oyuncu hayatını kaybetti

Güzel oyuncu hayatını kaybetti

Güzel oyuncu hayatını kaybetti
Güncelleme:

24 ve Star Trek: Picard gibi dizilerde rol alarak şöhrete kavuşan 45 yaşındaki Annie Wersching hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vuran televizyon dizisi 24’te FBI ajansı Renee Walker karakterini canlandırarak şöhrete kavuşan 45 yaşındaki oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamayı Wersching’in menajeri yaptı. 2020 yılında kanser teşhisi kınan genç oyuncu bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Menajeri hangi kanser türü olduğuna dair ise bir açıklama yapmadı.

Oyun dünyasının son yıllardaki en popüler oyunu olarak bilinen The Last of Us’ta Tess karakterini de seslendiren Wersching’in ardından oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle” dedi.

Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda oynayan Wersching’in üç çocuğu vardı.

Etiketler Annie Wersching vefat ölüm güzel oyuncu ünlü oyuncu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a yakalandı
Yabancıya konut satışında kahreden ayrıntı ortaya çıktı
EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde
İzlanda soğukları kapıda! İstanbul ve Ankara beyaza bürünecek
Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu
Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti''
Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali
Survivor'da 3'üncü ünlü isim de pes edip, yarışmadan çekildi
İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var
Beethoven hakkında ilginç iddia: ''Seksi erkek şiddeti olarak görüyordu''