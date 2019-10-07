Güzel oyuncu tecavüzcüsünü ifşa etti!

Ünlü oyuncu Demi Moore, hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği bir kitap kaleme almıştı.56 yaşındaki Hollywood yıldızı, son derece renkli geçtiğini söylediği çocukluğundan da bahsettiği kitabında, geçmişindeki karanlık olaylara da yer vermişti.

Eylül ayında Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olan ve burada kitabından bahseden Moore'un açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Demi Moore, çocukluğu boyunca sürekli taşınmak zorunda kaldıklarını ve yaşamının en kaotik dönemlerden birini bu süreçte yaşadığını dile getirmişti.Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu.

Demi Moore'un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı korkunç olay da bu dönemde gerçekleşmişiti. Bir gece bardan döndüklerinde, annesi 500 dolar karşılığında, Demi Moore'dan yaşça büyük bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yummuştu.

Demi Moore'dan grup seks itirafı!

Demi Moore'a tecavüz eden adamın kim olduğu ortaya çıktı. Demi Moore, yaptığı açıklamada bu kişinin "aile dostları" Val Doumas olduğunu söyledi.

Yunan asıllı olduğu açıklanan adamın, Los Angeles'ta La Cage Aux Folles adlı popüler gece kulübünün sahibi olduğu ortaya çıktı.Doumas ile birlikte Mirabelle adlı restoranı işleten George Germanides The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, adamın gerçek adının Basil Doumas olduğunu belirtti.

George Germanides, yaptığı açıklamada Elton John, Sylvester Stallone ve Michelle Pfeiffer gibi Hollywood'un ünlü isimlerinin gittiği gece kulübü La Cage Aux Folles'un sahibi olan Basil Doumas'in evli ve çocuklu olduğunu da söyledi.

Germanides, "Gerçek adı Basil'si ama hepimiz ona Val diye seslenirdik. Çok parası vardı, 1974 yılında ortağımdı. Yedi yıl beraber çalıştık" açıklamasında bulundu.

Germanides, Demi Moore'un açıklamaları hakkında ise bilgi sahibi olmadığını söyledi. "Eğer bu olay gerçekten yaşandıysa çok üzücü. Ama benim konuyla ilgili bilgim yok" dedi.

Tecavüz olayı gerçekleştiğinde 48 yaşında olan Basil Doumas, 1997 yılında ise hayatını kaybetmiş.

Bu korkunç olay gerçekleştiğin de Demi Moore sadece 15 yaşındaydı. Moore, olayı kitabında "Bu bir tecavüz ve kahreden bir iharetti" diyerek anlatıyor. (Milliyet)