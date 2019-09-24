Güzel oyuncudan şok itiraf: Annem bana tecavüz edilmesine göz yumdu

Ünlü oyuncu Demi Moore, hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği bir kitap kaleme aldı. 56 yaşındaki Hollywood yıldızı, son derece renkli geçtiğini söylediği çocukluğundan da bahsettiği kitabında, geçmişindeki karanlık olaylara da yer verdi.

Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olan ve burada kitabından bahseden Moore, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demi Moore, çocukluğu boyunca sürekli taşınmak zorunda kaldıklarını ve yaşamının en kaotik dönemlerden birini bu süreçte yaşadığını dile getirdi.

TECAVÜZ İTİRAFI

Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu. Demi Moore'un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı korkunç olay da bu dönemde gerçekleşti.

Bir gece bardan döndüklerinde, annesi 500 dolar karşılığında, Demi Moore'dan yaşça büyük bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yumdu. Bu korkunç olay gerçekleştiğin de Demi Moore sadece 15 yaşındaydı. Moore, olayı kitabında "Bu bir tecavüz ve kahreden bir iharetti" diyerek anlatıyor.

New Mexico'da dünyaya gelen Demi Moore'un babası, ünlü oyuncu henüz dünyaya gelmeden onu ve annesini terk etmişti. Demi Moore, annesinin birden çok defa kendini öldürmeye çalışdığını da anlattı.