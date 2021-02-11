Güzel oyuncudan ünlü yapımcıya şok suçlama: ''Çok uygunsuzdu''

Hollywood dünyasında ‘MeToo’ hareketiyle ivme kazanan taciz ve psikolojik şiddet skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 1990’lı yılların ünlü dizilerinden Buffy the Vampire Slayer da olaylara adı karışan yapımlar arasına katıldı.

Dizinin senaristi ve yapımcısı olan Joss Whedon suçlamaların hedefindeki isim. Diziye başladığı dönem 15 yaşında olan ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, rol arkadaşlarından Sarah Michelle Gellar’ın açıklamalarına arka çıktı.



Şu an 35 yaşında olan Trachtenberg, “Bunları söylediğin için teşekkürler Sarah Michelle Gellar. 35 yaşında bir kadın olarak artık paylaşacak kadar cesurum. Çünkü bunlar bilinmeli. O dönem bir genç kız olarak bana davranışları çok uygunsuzdu” dedi.

DÜŞMANCA VE ZEHİRLİ

2000-2003 yılları arasında dizide rol alan Trachtenberg, Gellar’ın kardeşi Dawn Summers’ı canlandırdı. Dizide Cordelia Chase karakterine hayat veren Charisma Carpenter da Whedon’ın setteki oyunculara davranışlarını düşmanca ve zehirli bir ilişki olarak tanımlamıştı.