Güzel oyuncunun sevgilisinin ensest ilişki rezaleti ifşa oldu

Berry eski sevgilisi ve kızı Nahla'nın babası Kanadalı model Gabriel Aubry'nin aile üyelerinden biriyle ilişki yaşadığını ve bunun da birlikte sürdürdükleri hayatı olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Halle Berry'nin bu şoke eden itirafları, çiftin, kızları Nahla Aubry'nin velayeti için mücadele ettikleri 2011 tarihli mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.

Mahkeme belgelerinde, Aubry'nin zaman zaman ırkçı davranışlar sergilediği iddiası da yer alıyor.

Yine belgelerde yer alan iddialara göre Berry'nin eski sevgilisi Aubry, psikolojik sorunlar yaşıyordu. Depresyon ve sosyal anksiyete yüzünden Aubry zaman zaman tedavi görmek zorunda kalıyordu.

ENSEST İLİŞKİ İDDİASI

Halle Berry'nin en çarpıcı iddiası ise Aubry'nin aile üyelerinden biriyle sürdürdüğü ilişki. Güzel oyuncu, bu ilişki yüzünden kendisi ve Aubry'nin cinsel hayatının sekteye uğradığını ve bir yıl içinde sadece üç kez ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.

Belgelerde Berry, ilişkilerinin ilk altı ayının iyi gittiğini ancak sonra her şeyin bozulduğunu da anlattı.

SENELERDİR DEVAM EDİYORMUŞ

Mahkeme belgelerinde ileri sürüldüğüne göre sekiz kardeşi daha olan Gabriel Aubry, aile üyesiyle girdiği bu ilişkiye yetişme çağında başladı. Ve kimliği belirtilmeyen aile üyesi sonlandırana kadar da bu ilişki devam etti.

Halle Berry, Kanadalı model Gabriel Aubry'den ayrıldıktan sonra Fransız oyuncu Olivier Martinez ile birlikte olmaya başladı. Martinez, onunla daha çok zaman geçirmek için kızını da alıp Fransa'ya gitmek isteği ise hakim tarafından reddedildi. Gabriel Aubry ile Olivier Martinez, 2012 yılında Berry'nin evinde yumruk yumruğa kavgaya tutuşmuştu.

Halle Berry ile Gabriel Aubry, 2005 yılında flört etmeye başlamıştı. Çiftin kızları Nahla 2008 yılında dünyaya geldi. Berry ve Aubry, 2010 yılında ayrılmış ve Nahla'nın velayeti için zorlu bir süreç yaşamışlardı.

Halle Berry daha sonra 2013 ile 2016 yılları arasında Fransız oyuncu Olivier Martinez ile evli kaldı.Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.