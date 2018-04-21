Güzel oyuncunun yarı çıplak siyahi dansçıyla çılgın gecesi

Oyuncu Zeynep Beşerler'in arkadaşlarıyla birlikte siyahi bir erkekle 'Erik Dalı' oynarken çekilen görüntüleri internette hızla yayıldı.



Oyuncu Zeynep Beşerler ve kız arkadaşlarının bir partide yarı çıplak siyahi bir erkekle ‘Erik Dalı' oynarken çekilen görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Nerede ve hangi amaçla düzenlendiği öğrenilemeyen partinin paylaşılan görüntüsünde arka planda az sayıda erkek katılımcı da görülüyor.

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR ?

Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Babası avukat, annesi bir ilaç firmasının temsilcisiydi. Bir kız kardeşi vardır. Şarkıcı Sıla çocukluk arkadaşıdır.



İstanbul ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı. ilk oynadığı reklam filmi Kinetix reklamıdır. Bu reklamdan sonra Number 1 TV’den gelen teklifi değerlendirip, moda, spor, yarış gibi birçok program yaptı.Tarkan’ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel’le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı’nda oynamaya başladı. Alacakaranlık’ta beraber rol aldığı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl birlikte oldu.

2005 yılında “Ihlamurlar Altında” adlı dizide Bülent İnal, Tuba Büyüküstün, Sinan Tuzcu, Özge Borak, Billur Kalkavan, Nur Sürer, Erkan Bektaş, Fırat Tanış, Avni Yalçın ile birlikte oynadı. Ekim 2013 ayında Emir İçgören ile evlendi. Kerem (d.2016) adında bir oğlu oldu. 2015 yılında Tv 360'de Zeynep Beşerler ile "Başka Bi'Dünya" adı ile program yapmaya başladı.