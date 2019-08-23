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  3. 23 Ağustos 2019 10:25

Güzel şarkıcı ''çocuğu var'' iddialarını yargıya taşıdı

Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu. Sağın, “Akülü sandalye bağışı yaparsan uzlaşırız” dedi. Şarta uymayan Aydınlı’ya dava açıldı

Güzel şarkıcı ''çocuğu var'' iddialarını yargıya taşıdı
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Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Simge; müziğini Onur'la birlikte yaptığı, sözlerini de Onurr'un yazdığı As Bayrakları adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İmajını yenileyen ünlü şarkıcı, parçaya geçtiğimiz günlerde klip çekti. Simge, renkli klipte 15 dansçıyla birlikte bol bol dans etti.

 

Sabah

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