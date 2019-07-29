Güzel şarkıcı festival iptal edilince ücretsiz konser verdi

Güzel şarkıcı Anne-Marie, Güney Kore'de düzenlenecek olan Holiday Land festivalinde konser vermeye hazırlanıyordu. Festivalin "yapısal olarak güvensiz" bulunması sebebiyle iptalinin ardından şarkıcı, hayranlarını üzmemek için özel bir konser verdi. Bir otelin toplantı salonunu kiralayan Marie, hayranlarına özel ücretsiz bir konser vereceğini açıkladı.

"HİÇ KİMSE GÖSTERİYİ DURDURAMAZ"

"Hayranlarımın beni izlemeden eve dönmelerini istemedim" diyen başarılı müzisyen, ülkede büyük saygı kazandı. Marie, konserin başında hayranlarına Korece "Hiç kimse gösteriyi durduramaz" dedi. Incheon'un Paradice-City otelindeki konseri duyan hayranları gece yarısı da olsa salonu tamamen doldurdu. Hayranlarıyla sürekli etkileşim halinde bir konser veren Marie, istek şarkıları da seslendirmeye çalıştı. Marie, konserini izlemeye gelenlere, "Dürüst olmam gerekirse, oldukça hazırlıksız bir konser veriyorum. Hangi şarkıyı söylememi istersiniz?" diye sordu. Ücretsiz düzenlenen konsere giriş yapamayanlar için Instagram'dan canlı yayın da yapıldı. Marie'nin sempatik tavırları ülke medyasının gündemine düştü.

OTEL SALONUNDA ÜCRETSİZ KONSER

Güzel şarkıcı, konserin iptalinin haberini aldığında mutsuz bir video paylaştı. Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Çok üzgünüm. Çok sinirliyim. Sahnenin yapısal olarak güvensiz olduğu söylendi ve konser iptal edildi. Bütün gece odamda ağlayacağım" demişti. Videoyu paylaşmasından birkaç saat sonra ise, bir otel salonunu kiraladığını ve 23:30'da tüm hayranlarını beklediğini anlattığı bir video yayınladı. Videoda "Evine giden herkese sesleniyorum. Sizin için ücretsiz bir konser vereceğim. 23:30'da orada olun" ifadelerini kullandı.