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  3. 12 Nisan 2019 10:33

Güzel şarkıcının direk dansı sosyal medyayı salladı

2000'li yıllarda şarkılarıyla kendilerinden söz ettiren Hepsi Grubu'nun solisti Yasemin Yürük, direk dans yaptığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.

Güzel şarkıcının direk dansı sosyal medyayı salladı
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Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nun güzel üyesi Yasemin Yürük, direk dans dersleri almaya başladı.

Yürük, 9'uncu dersin sonunda öğrendikleriyle takipçilerine bir performans sergiledi. Direk dans videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Yürük, "Yorumu size bırakıyorum. 9'uncu dersimiz" notunu yazdı.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞLARDI

4 kadının bir araya gelip hem şarkı söylediği hem de dans ettiği grup, 2000'li yıllara damga vurmuştu. İlk olarak gruptan Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünen Grup Hepsi uzun zamandır yeni projeler yapmıyor.

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