Güzel sunucudan magazin dünyasına ''cadılar bayramı'' eleştirisi

Genç sunucu kişisel Twitter hesabından, "Bu geceki Cadılar bayramı paylaşımlarını hayretle izliyorum. Koca koca insanlar sırf dikkat çekmek için şu saçma sapan kostümleri giyip şu hallere düşmüşler yahu. Allah'ım beni (28) ve arkadaşlarımı (21-..) sırf dikkat çekmek uğruna şöyle saçma sapan işlerle uğraşıp, başlığına da 'eğlence' diyenlerin gözümde düştüğü duruma hiç bir zaman düşürmesin. Amin" sözleriyle dikkat çekti.

Demet Akalın, Özlem Ada Şahin, Hacı Sabancı, Amine-Mesut Özil gibi Nusret gibi isimler cadılar bayramını kutlayanlar arasında.

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