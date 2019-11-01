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  3. 01 Kasım 2019 18:06

Güzel sunucudan magazin dünyasına ''cadılar bayramı'' eleştirisi

Magazin D sunucusu Dilay Korkmaz, Cadılar Bayramı dolayısıyla kostüm partisi yapan ünlülere sosyal medya hesabı üzerinden ağır göndermelerde bulundu.

Güzel sunucudan magazin dünyasına ''cadılar bayramı'' eleştirisi
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Genç sunucu kişisel Twitter hesabından, "Bu geceki Cadılar bayramı paylaşımlarını hayretle izliyorum. Koca koca insanlar sırf dikkat çekmek için şu saçma sapan kostümleri giyip şu hallere düşmüşler yahu. Allah'ım beni (28) ve arkadaşlarımı (21-..) sırf dikkat çekmek uğruna şöyle saçma sapan işlerle uğraşıp, başlığına da 'eğlence' diyenlerin gözümde düştüğü duruma hiç bir zaman düşürmesin. Amin" sözleriyle dikkat çekti.

Demet Akalın, Özlem Ada Şahin, Hacı Sabancı, Amine-Mesut Özil gibi Nusret gibi isimler cadılar bayramını kutlayanlar arasında.

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cadılar bayramı , Dilay Korkmaz
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