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  3. 04 Temmuz 2017 08:48

Hababam toplandı ! Sürpriz ziyaret...

Türk sinema tarihinin efsanelerinden Hababam Sınıfı filminin oyuncuları, ALS hastası olan futbolcu İlyas Tüfekçi’yi ziyaret etti.

Hababam toplandı ! Sürpriz ziyaret...
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Uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden, Türk futbolunun önemli isimlerinden İlyas Tüfekçi'ye 'Hababam Sınıfı' oyuncularından anlamlı ziyaret... 'Hababam Sınıfı' serisinde rol almış Ahmet Arıman, Cengiz Nezir, Tuncay Akça gibi oyuncular, önceki gün Tüfekçi'nin İkitelli'deki evine gitti. Oyuncular, 57 yaşındaki efsane futbolcuyla sohbet edip ona moral verdi. Ekip, Tüfekçi'ye, 'Küçük dev adam, bir zeytin ağacı gibi sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz' yazılı bir plaket verdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Tüfekçi, şöyle konuştu: "Çok şükür durumum iyiye gidiyor. Son altı aydır, daha önce yapamadığım bazı hareketleri yapmaya başladım."

Sabah

İlyas Tüfekçi , hababam sınıfı