Hacı Sabancı'dan babalık davasındaki DNA sonucunun ardından manidar paylaşım

Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğu ile ilgili DNA testi sonucunun belli olmasının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı çifti kızlarının 1.yaş gününü ekim ayında kutlamıştı. Arzu Alara'nın birinci yaş gününde Nazlı Sabancı yaptığı paylaşımda, "Seninle geçirdiğim her gün benim en sevdiğim gündür. yani bugün benim yeni favori günüm :) Alara’m 1" notunu düşmüştü.

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Hacı Sabancı'dan aile paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Hacı Sabancı, fotoğrafta eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara'ya yer verdi. Kızının yüzünü saklayan Hacı Sabancı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

Fotoğrafın, Fatma D.'nin 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğu ile ilgili DNA testi sonucunun belli olmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İşte o paylaşım: