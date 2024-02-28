Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evliliğinin ardından Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş şekilde görüntülendi.

Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin aşka küstüğü iddia ediliyordu. İlişkilerini gizli yaşamayı seven Hadise, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi. Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise, Etiler'de bir mekanda Ayaydın ile görüntülendi. Hadise, Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. İkilinin dans ederken çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.