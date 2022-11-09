Hadise aradığı evi buldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz ay Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcı Hadise, aradığı evi Yeniköy'de buldu. Ünlü şarkıcının evinin değeri ise dudak uçuklattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 4,5 aylık evliliğini bitirdikten sonra ev arayışına başlamıştı.Aradığı evi Yeniköy'de bulan güzel popçunun yalı dairesine ödediği ücret, adeta dudak uçuklattı.

Aradığı daireyi Yeniköy'de buldu

Tüm bunların ardından güzel şarkıcının, boşandığı Mehmet Dinçerler’le yaşadığı Riva’daki evinden taşındığı öğrenildi. Şarkıcı, bir süredir aradığı yalı dairesini ise Yeniköy’de buldu. Hadise’nin 40 milyon TL ödediği iddia edilen daireye, önümüzdeki günlerde taşınacağı konuşuluyor.

Roma'daki otele gecelik 335 bin TL verdi

Ünlü isim ayrıca, son dönemde hem boşanma hem de konser maratonunun stresini atmak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Hadise, seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapıyor. Şarkıcının, otele ise yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söyleniyor.