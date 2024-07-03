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Hadise ekrana bomba gibi geliyor: Partneri belli oldu

Hadise ekrana bomba gibi geliyor: Partneri belli oldu
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin rol alacağı ''Esas Oğlan'' dizisindeki partneri belli oldu.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 'Esas Oğlan' dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki hafta sete çıkması planlanan dizide Ceren karakterine hayat verecek olan Hadise'nin partneri Serhat Teoman oldu. Teoman, dizide 'Mert' karakterini canlandıracak.

8 bölümlük dizinin senaryosunu Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk kaleme aldı. BKM imzalı 'Esas Oğlan'da, Selma (Seda Bakan) ve Ceren'in adlı iki yakın arkadaşın eğlenceli ve romantik hikayesi anlatılacak. 

Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek dizide Seda Bakan'ın partneri Şükrü Özyıldız olacak. 

Dizinin oyuncu görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.  

Ünlü şarkıcı Hadise'nin rol alacağı ''Esas Oğlan'' dizisindeki partneri belli oldu.

 

Etiketler hadise partner esas oğlan
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