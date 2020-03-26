Hadise, eve çağırdığı kuaförüne bir servet ödedi

Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde geçiren Hadise, kuaförlerin kapanmasıyla kendisi için çözüm arayışına girdi.

Takvim'in haberine göre; şarkıcı, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı. Hadise'nin kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin 1000 TL olduğunu söyledi.

Açıkgöz, bu fiyata önce şaşırsa da yine evde saçlarına bakım yaptırdı. Öte yandan şarkıcı, saçlarını boyatmak için yıllardır Belçika'ya gidip geliyor.