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  3. 26 Mart 2020 13:43

Hadise, eve çağırdığı kuaförüne bir servet ödedi

Corona virüs nedeniyle kendini izole eden Hadise Açıkgöz, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü eve çağırdı. Hadise'nin ödediği ücret dudak uçuklattı.

Hadise, eve çağırdığı kuaförüne bir servet ödedi
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Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde geçiren Hadise, kuaförlerin kapanmasıyla kendisi için çözüm arayışına girdi.

Takvim'in haberine göre; şarkıcı, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı. Hadise'nin kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin 1000 TL olduğunu söyledi.

Açıkgöz, bu fiyata önce şaşırsa da yine evde saçlarına bakım yaptırdı. Öte yandan şarkıcı, saçlarını boyatmak için yıllardır Belçika'ya gidip geliyor.

 

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