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  3. 13 Aralık 2019 09:09

Hadise, göğüs dekolteli pozuyla göz kamaştırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan şarkıcı Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hadise, göğüs dekolteli pozuyla göz kamaştırdı
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Hem güzelliği hem de sesiyle dikkat çeken Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor.

Instagram'da 10,5 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı. Transparan ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni aldı.

"PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRMIŞ"
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da iki parçadan oluşan lacivert bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hadise, incelen beli ve kolları ile dikkat çekmişti.

Hadise'nin fotoğrafı için "photoshop'un ayarını kaçırmış" yorumları yapılmıştı.

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instagram , hadise , dekolte
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