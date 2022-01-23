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Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü

İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden şarkıcı Hadise, müstakbel görümcesinin düğüne katıldı. Ünlü şarkıcı, görümcesiyle karşılıklı göbek attı.

Ünlü şarkıcı Hadise nihayet aradığı mutluluğu buldu. Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.

İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, kaynanasıyla yan yana verdiği pozla iddiaları çürüttü.



MÜSTAKBEL GÖRÜMCESİNİN DÜĞÜNÜNDE KURTLARINI DÖKTÜ
Bugünde Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.

Etiketler hadise düğün mehmet dinçerler
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