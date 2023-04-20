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Hadise ile Murda sevenlerine müjdeyi verdi

Hadise ile Murda sevenlerine müjdeyi verdi
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Ünlü sanatçı Hadise, çok konuşulan ‘İmdat’ düetini yaptığı rap sanatçısı Murda ile yeni bir düetin müjdesini verdi.

Hadise, daha önce birlikte ‘İmdat’ düetini yaptığı ve ‘O ses Türkiye Rap’ programında birlikte jüri koltuğunda yer aldığı rapçi Murda ile görüntülendi.

Hürriyet Kelebek'in haberine göre, Bebek’te buluşan ikili, Bebek Balıkçısı’nda yedikleri yemeğin ardından çıkışta kameralara yakalandı. Mikrofonların uzatıldığı Hadise, “Murda ile yeni bir şarkı çalışmasına başlıyoruz. Bugün çok konuşmayacağım. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar” diyerek aracına bindi.

Kendi arabalarıyla peş peşe Kuruçeşme’deki bir kulübe giden ikili, geceye burada devam etti. Murda mekândan Avrupa’daki konserlerinin organizasyonunu yapan Alper Ajda’yla birlikte ayrıldı.

 

Etiketler hadise murda yeni düet imdat feryat
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