Hadise kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyükledi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Hadise, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapan güzel şarkıcı, kulisinden görüntüleri yayınladı.

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta büyüledi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIRMIZI ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, uygulamanın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesini paylaştı. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaştı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde transparan ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Güzel şarkıcının paylaşımı kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni almıştı.