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  3. 25 Kasım 2020 09:31

Hadise koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Hadise koronavirüse yakalandı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan Hadise, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti.

Hadise koronavirüse yakalandı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.

hadise , koronavirüs , kaan yıldırım
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