Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı gecesi özel programında sahne alan ünlü şarkıcı Hadise, Diyarbakır'da korkunç bir şekilde katledilen minikj Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyledi.

TV8 ekranlarının artık bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına bu sene programın jürisi ünlü şarkıcı Hadise damgasını vurdu.

Ünlü şarkıcı Hadise sevilen şarkısı Sıfır Tolerans'ı Diyarbakır'da korkunç bir şekilde katledilen ve cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere yatağına bulunan minik Narin için söyledi.

Narin cinayeti davasında karar çıktı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca S., anne Y. ve ağabey E.G. ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu N.B., davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sanıkların mütalaaya yönelik yaptığı savunmaların ardından mahkeme kararın açıklanması öncesi ara verdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Kararda, sanık S.G.'ın diğer sanıklar Y.G. ve E.G. ile iştirak halinde maktul Narin G.'ye yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğü belirtildi. Mahkeme, S.G., E.G. ve Y.G.'a takdir indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



N.B.'ın ise diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin G.'yi kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkemeye kamu davası açılmışsa da, sanığın katılan A.'nın evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık S.'nin tehditleri ile Narin'in cansız bedenini A.'nın evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu kaydedildi. N.B.'ye ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İTİRAFÇI N.B İLE İLGİLİ KARAR İSTİNAFA TAŞINIYOR

Narin G. davasının 2’nci duruşmasının 3’üncü gününde, kararın açıklanmasından sonra Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, N.B. ile ilgili kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

Güleç karara itiraz edeceklerini belirterek, “Mahkemenin kararı, kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaaya da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz. N. ile ilgili bizim beklentimiz iştirak halinde kendisinin de o suça ortak olduğunu düşünerek onun da TCK 82 maddesinden mahkemenin ceza vermesini bekliyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi.” dedi.

B.’nin sadece delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığını belirten Güleç, “Avukatlarımız burada, önceki dönem baro başkanımız Nahit Başkan burada. Kararı istinafa götüreceğiz.” diye konuştu.

EREN: KARAR EKSİK KALDI

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise N.B.’nin de cinayetten yargılanması kanaatinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz bugün mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk, hayır. Dava dosyası hukuki açıdan hepimizi yoran bir dosyaydı. Maalesef dosyaya ilişkin herhangi bir suça dair ikrar söz konusu olmadı. Ama dediğim gibi mahkemeye de izah etmiştim.

Öldürmüşse N., bir katil gibi ceza yemeliydi. Öldürmemiş olsa bile hem dosyamızdaki baz verileri, aynı zamanda 19 gün boyunca Narin’i o dereye götürüp saklayan N. olduğunu, benim nezdimde eğer adalet duygumuz tatmin edilecekse tabii ki hukuki çerçevede N.’nin de aslında Narin açısından kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim."

Narin’in hangi dakika hangi saniye öldüğünün bilinmediğini belirten Eren, "Bu açıdan Narin’in öldüğünden nasıl da emin olup gidip oraya saklıyor. Bu açıdan kararın N. boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Tabii ki Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonumuz, bu kararı N. boyutuyla istinaf edecektir." dedi.

‘TÜRKİYE’DE İLK DEFA BİR BARO, BÖYLESİNE BİR DAVA DOSYASINDA MÜŞTEKİ OLDU’

Eren, G. ailesini karşılarına almak gibi niyetlerinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Biz bu davada Türkiye’de bir daha çocukların bir daha katledilmemesi için hem soruşturma açısından hem kolluk açısından bütün eksiklikleri ortaya koyduk.

İktidardan da TBMM’den de çocuk cinayetlerine dair, kadın cinayetlerine dair daha sağlıklı bir sistemi, daha sağlıklı bir politikaya ihtiyacımızın olduğunu da bu dava bizlere gösterdi. Ama bu davanın da farklı kazanımları da vardı. Hep şunu söyledik. Türkiye’de ilk defa bir baro, böylesine bir dava dosyasında müşteki oldu, suçtan zarar gören oldu. Ve bu tür dosyalarda hukuk örgütlerinin ve aynı zamanda soruşturma makamlarının ve yargı makamlarının bir arada maddi gerçeğin açığa çıkması için, hakikatlerin açığa çıkması için, birlikte çalışıyor olmasının ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gördük.

Hiçbir zaman aileyi karşımıza almadık ya da aileyi bir bütün olarak karşımıza almak gibi bir niyetimiz hiç olmadı. Biz kim katilse, kim buna sebep olduysa, kim birlikte hareket ettiyse ceza alsın diye bu dosyada Narin için yerimizi aldık.”

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da N.B. ile ilgili verilen cezanın az bulunduğu gerekçesiyle, kararın istinafa taşıyacağı öğrenildi.