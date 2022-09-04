Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Evlendikten sonra sahne programlarına devam eden Hadise, daha önce "hayatımın şarkısı" dediği şarkısını seslendirirken sahnede gözyaşları içinde kaldı.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise, mutlu ilişkisiyle adeta parmakla gösteriliyor. 36 yaşındaki Hadise, bu kez sevenlerini üzdü. İzmir'de sahne alan şarkıcı, "Hayatımın şarkısı" dediği 'Küçük Bir Yol'u söylerken gözyaşlarını tutamadı. O anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Hadise, "Hayatımın şarkısı dediğim Küçük Bir Yol'u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü. Konserde giydiği mor renkli elbisesi ile de dikkat çeken Hadise'nin bu halleri ise hayranlarını üzdü.