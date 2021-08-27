Hadise sevgilisinin kollarında poz verdi

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere yansımıştı. Hadise'den sevgilisinin kollarında romantik bir paylaşım geldi.

Hadise, Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine kısa süre önce nokta koymuş, yalnız kalmaya vakit bulamadan iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hadise, sosyal medya sayfasından sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kollarında olduğu bir karesini yayınladı.

Fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

İşte o fotoğraf: