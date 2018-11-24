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  3. 24 Kasım 2018 11:13

Hadise sosyal medyayı derin dekoltesiyle salladı

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından dekolteli bir fotoğrafını paylaşarak adından söz ettirmeyi yine başardı.

Hadise sosyal medyayı derin dekoltesiyle salladı
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Insragram hesabından "TBT" notuyla derin dekolteli fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerini büyüledi. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Hadise hanım güzelliğinizle gözlerimi kamaştırdınız." yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı.

Hadise'nin yatak pozları sosyal medyada olay olduHadise'nin yatak pozları sosyal medyada olay oldu

 

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