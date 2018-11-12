Skandal ! 4 şirketten akaryakıta gizli zam
Skandal ! 4 şirketten akaryakıta gizli zam
Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
Milyoner genç kadın ''parasıyla' mutlu edecek erkeği arıyor
Milyoner genç kadın ''parasıyla' mutlu edecek erkeği arıyor
Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum
Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum
Ayvalık'ta ''uçak düştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
Ayvalık'ta ''uçak düştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı !
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 12 Kasım 2018 09:29

Hadise'den canlı yayında olay teklif

O Ses Türkiye'nin dün akşamki bölümüne Hadise'nin yarışmacıya yapmış olduğu teklif stüdyoyu karıştırdı.

Hadise'den canlı yayında olay teklif
A+ A-

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 11 Kasım Pazar akşamı yayınlanan 12. yeni bölümünde 'Estarabim' şarksıını seslendiren Sergio Gürlek, tüm jüri üyelerini döndürdü.

Jüri, yetenekli ismi kapabilmek için her yolu denedi. Sergio Gürlek'in sesini çok beğenen Hadise, yarışmacıya şu ana kadar hiç bulunmadığı bir vaatte bulundu.

Hadise yarışmacıyı takımına alabilmek için, 'Beni seçersen birlikte gidiyoruz ve dövme yaptırıyoruz. Şaka değil bu gerçek. Verdiğim sözleri her zaman tuttum' dedi. Hadise kendisinde küçük de olsa 10 farklı dövme olduğunu da açıkladı.

Sergilediği performansla hem seyircinin hem de jürinin gönlünü kazanan yarışmacı Seda Sayan'ın takımına dahil oldu.

 

Estarabim , Sergio Gürlek , Hadise , O Ses Türkiye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM