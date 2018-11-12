Hadise'den canlı yayında olay teklif

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 11 Kasım Pazar akşamı yayınlanan 12. yeni bölümünde 'Estarabim' şarksıını seslendiren Sergio Gürlek, tüm jüri üyelerini döndürdü.

Jüri, yetenekli ismi kapabilmek için her yolu denedi. Sergio Gürlek'in sesini çok beğenen Hadise, yarışmacıya şu ana kadar hiç bulunmadığı bir vaatte bulundu.

Hadise yarışmacıyı takımına alabilmek için, 'Beni seçersen birlikte gidiyoruz ve dövme yaptırıyoruz. Şaka değil bu gerçek. Verdiğim sözleri her zaman tuttum' dedi. Hadise kendisinde küçük de olsa 10 farklı dövme olduğunu da açıkladı.

Sergilediği performansla hem seyircinin hem de jürinin gönlünü kazanan yarışmacı Seda Sayan'ın takımına dahil oldu.