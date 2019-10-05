Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt

Hadise'nin "Mekanın sahibi benim" sözleriyle başlayan polemik giderek büyüdü.

Son olarak "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki" diyen Hadise'ye Demet Akalın, "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." sözleriyle cevap vermişti.

Bu çıkıştan haberdar olan Hadise’nin ise yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi: “İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?”