Hadise'den gündeme bomba gibi düşen rest: ''Ölmek istemiyoruz, duyan var mı?''

Toplumsal olaylara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Hadise bu sefer de Türkiye'de bitmek iblmeyen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini işaret ederek "Ölmek istemiyoruz! Duyan var mı?" dedi.

Türkiye'de neredeyse artık her gün günde 1 kadın şiddete uğrayıp korkunç bir cinayete kurban giderken kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili tepkisini her fırsatta dile getiren Hadise, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet türlerini azaltma amacıyla çalışan sosyal sorumluluk platformu Kız Başına'nın "Ölmek istemiyoruz! Duyan var mı?" başlıklı gönderisini paylaştı.

"Her gün kadınlar ölümle tehdit ediliyor. Her gün kadınlar korku içinde yaşıyor ama kadınlar değil, failler korkmalı" ifadelerini içeren mesajı paylaşan Hadise, şu ifadeleri kullandı: Korkmaması gereken kadınlar, susmaması gereken biziz. Her kadın güvende hissedene kadar bu mücadele hepimizin.