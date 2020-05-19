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  3. 19 Mayıs 2020 10:32

Hadise'den Instagram'ı sallayan karantina pozları

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan şarkıcı Hadise, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı fotoğrafların altına ''Güçlü kadınların tutumları yoktur. Standartlarımız vardır'' notunu yazdı.

Hadise'den Instagram'ı sallayan karantina pozları
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir evinden dışarı çıkmayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Karantina sürecinde imaj değişikliği yapan Hadise, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla yaptığı bu paylaşıma kısa sürede 323 binin üzerinde beğeni geldi.

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instagram , hadise
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