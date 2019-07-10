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  3. 10 Temmuz 2019 13:45

Hadise'nin ''ben tasarladım'' dediği kostüm bakın nereden çıktı !

Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını söyleyen Hadise'nin dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostümle benzerlik göstermesi hayranlarını ikiye böldü.

Hadise'nin ''ben tasarladım'' dediği kostüm bakın nereden çıktı !
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Hadise'nin geçtiğimiz günlerde verdiği Almanya konserinde giydiği iç çamaşırını andıran sahne kostümü çok konuşulmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, iddialı kostümü kendisinin tasarladığını söylemişti.

Hadise'nin seksi sahne kıyafeti, dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın Victoria Secret Fashion Show 2017'de giydiği; kostüme son derece benzerliğiyle gündem oldu.

Sosyal medyada bir grup kostümlerin tesadüfen benzer olduğunu savunurken diğer grup ise kıyafetin Adriana Lima'dan kopyaladığını öne sürdü.

Hadise'nin bu kıyafeti iç çamaşırına benzetilirken, kimileri "Kendini Beyonce sanıyor, ahlak ve utanma kalmamış yazık" ve "Çok itici" yorumlarını yapmaktan geri kalmadı.

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