  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Haziran 2020 14:53

Hadise'nin çantasının fiyatı ''yok artık'' dedirtti!

Giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise, ünlü bir İtalyan markasının ürünleriyle kombin yaptı. Küçücük bir çantaya 5 bin TL ödeyen ünlü şarkıcı, herkesi şaşkına çevirdi.

Hadise'nin çantasının fiyatı ''yok artık'' dedirtti!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, kıyafet tercihleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan markasının ürünlerini satın alan Hadise, fiyatlarla dudak uçuklattı.

22 BİN TL'LİK KOMBİN YAPTI
Ünlü markanın parçalarıyla kombin yapan şarkıcı, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede 350 binden fazla beğeni alan Hadise, kombini için kesenin ağzını açtı. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi. Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çanta , hadise , kombin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM