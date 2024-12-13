  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise'nin Esas Oğlan'daki ''çok özel'' sahnesi olay oldu

Hadise'nin Esas Oğlan'daki ''çok özel'' sahnesi olay oldu

Hadise'nin Esas Oğlan'daki ''çok özel'' sahnesi olay oldu
Güncelleme:

Gain'de yayınlanan Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa başlayan Hadise dizinin son bölüm tanıtımındaki orgazm sahnesiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisi konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yayınlayan Hadise'nin sevişme sahnesi kısa sürede gündem olmuştu.

GAİN ekranlarında her Cuma yeni bölümü yayınlanan Esas Oğlan dizisinde aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.

Dizinin son bölümünde ise Hadise’nin dizideki partneriyle yaşadığı sevişme sahnesindeki orgazm canlandırması ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Dizide Hadise ve Seda Bakan dışında Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alıyor.

Etiketler gain hadise sahne çok özel sahne esas oğlan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler Bir zamanlar Süper Lig efsanesiydi, kulübün anahtarı Valiye teslim edildi Bir zamanlar Süper Lig efsanesiydi, kulübün anahtarı Valiye teslim edildi Yoğun bakımdaki hastaya eziyet eden mesleğin yüz karası hemşireler için istenen ceza belli oldu Yoğun bakımdaki hastaya eziyet eden mesleğin yüz karası hemşireler için istenen ceza belli oldu Başakşehir, Heidenheim'i İstanbul'da yıktı Başakşehir, Heidenheim'i İstanbul'da yıktı ABD Dışişleri Bakanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı ABD Dışişleri Bakanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı Geri sayım başladı: Kiralık evler için yeni ''zorunluluk'' başlıyor Geri sayım başladı: Kiralık evler için yeni ''zorunluluk'' başlıyor Patronların 2025 yılı asgari ücret beklentisi ortaya çıktı Patronların 2025 yılı asgari ücret beklentisi ortaya çıktı Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor RTÜK cezası sonrasında final yapan dizinin setinden son veda RTÜK cezası sonrasında final yapan dizinin setinden son veda Maliye bir sektörü daha mercek altına aldı: Ceza yağacak! Maliye bir sektörü daha mercek altına aldı: Ceza yağacak!
Akaryakıtta bir zam daha: Depoları doldurun, yarın yeni bir zamla uyanacağız! Akaryakıtta bir zam daha: Depoları doldurun, yarın yeni bir zamla uyanacağız! Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 genç hayatını kaybetti Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 genç hayatını kaybetti Bebek katili Öcalan'ın sözleri TBMM kürsüsünde okundu Bebek katili Öcalan'ın sözleri TBMM kürsüsünde okundu Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuştu: Yeni sınav AGS'nin ayrıntıları belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuştu: Yeni sınav AGS'nin ayrıntıları belli oldu Anne ve 3 çocuğu öldü, 21 kişi hastanelik oldu Anne ve 3 çocuğu öldü, 21 kişi hastanelik oldu Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf Galatasaray İsveç'te Malmö deplasmanında 1 puana razı oldu Galatasaray İsveç'te Malmö deplasmanında 1 puana razı oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Planlarınızı değiştirin! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Planlarınızı değiştirin! Suriye'den kaçan Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu Suriye'den kaçan Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu