Hadise'nin Esas Oğlan'daki ''çok özel'' sahnesi olay oldu

Gain'de yayınlanan Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa başlayan Hadise dizinin son bölüm tanıtımındaki orgazm sahnesiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisi konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yayınlayan Hadise'nin sevişme sahnesi kısa sürede gündem olmuştu.

GAİN ekranlarında her Cuma yeni bölümü yayınlanan Esas Oğlan dizisinde aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.

Dizinin son bölümünde ise Hadise’nin dizideki partneriyle yaşadığı sevişme sahnesindeki orgazm canlandırması ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Dizide Hadise ve Seda Bakan dışında Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alıyor.