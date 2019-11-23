Hadise'nin gözyaşları... Acun ''çekimleri iptal ederim'' dedi

Gözyaşlarını tutamayan Hadise ailenin önemine vurgu yaparak “Benim de bir erkek kardeşim var, 15 dakika önce doğuma girdiler baba oldu. O yüzden çok heyecanlı ve duygusalım. Hala olacağım. Çok duygusalım orda olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum” dedi.

"ÇEKİMLERİ İPTAL EDERİM"

Hadise'nin ağlamasına dayanamayan Acun Ilıcalı da hemen araya girdi ve 'O Ses Türkiye çekimi iptal ederim' dedi. Ilıcalı, "Eğer sen çekimi iptal edin diyorsan ben vallahi ederim. Bizim için senin mutluluğun o günkü çekimden çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

"AİLECE BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Acun Ilıcalı'nın sözleriyle daha da duygusallaşan Hadise gözyaşları içinde yüreğinden dökülen itiraflara başladı. Ailesiyle arasının bir süredir kötü olduğunu açıklayan Hadise şunları anlattı:

"Her aile tabiki bir süreçten geçer. Ben hiç bir zaman kendi ailemle ilgili detaylara girmedim. Zaten kimseyi de ilgilendirmez benim ailemdeki sorunlar. Ama göz önünde olunca bazı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben geçen yıl sosyal medyamdan bir açıklama yaptım. Ondan sonra tabii ailece bir süreçten geçtik. Her ailede olduğu gibi. Ben göz önünde olduğum için ben yazılıyorum konuşuluyorum. Bu bebek de bu aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Bebeğimizin ismini de açıklamak isterim. Adı Melik Hamza. Çocuk doğmadan şımarttım çocuğu, çok heyecanlıyım. Ben O Ses Türkiye'de kendimle ilgili şeyleri açıklamayı sevenirim. Burayı ailem gibi gördüğüm için bazen içimi dökmeyi, ağlayamayı seviyorum. Bazı insanlar sevmez ama ben böyleyim"