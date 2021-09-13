Hadise'nin tekne pozları büyük beğeni topladı
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla büyük beğeni topladı.
Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler’e e kaptıran Hadise, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Güneşli havadan faydalanan Hadise, tekne ile İstanbul Boğazı’nda tur attı.
Hadise, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'da 13 milyondan fazla takipçisi olan Hadise'nin tekne pozlarına saatler içinde 300 binden fazla beğeni geldi.
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