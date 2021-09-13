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Hadise'nin tekne pozları büyük beğeni topladı

Hadise'nin tekne pozları büyük beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler’e e kaptıran Hadise, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Güneşli havadan faydalanan Hadise, tekne ile İstanbul Boğazı’nda tur attı.

Hadise, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

 

Instagram'da 13 milyondan fazla takipçisi olan Hadise'nin tekne pozlarına saatler içinde 300 binden fazla beğeni geldi.

Etiketler hadise tekne tekne pozları
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