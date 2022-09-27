Hadise'nin zor günleri... Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Eşi Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan şarkıcı Hadise zor günler geçiriyor. Ünlü şarkıcı Kıbrıs'ta verdiği konserde gözyaşlarına hakim olamadı. Hayranları ise alkışlayarak Hadise'ye destek oldu.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah kıyarak evlenen ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Eylül ayının başında konserde 'Küçük Bir Yol' şarkısını okurken ağlayan Hadise, iki gün önce verdiği Kıbrıs konserinde de duygusal anlar yaşadı.

KONSERDE AĞLADI

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak boşanacağını duyurdu. Boşanma dilekçesinde eşinden kariyerini etkileyecek şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Hadise, bu zorlu süreçte konserlerine ara vermeden devam ediyor. Önceki gün Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Hadise, duygusal anlar yaşadı. Sevilen şarkılarını okuyan Hadise, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcının ağladığını gören ekip ışıkları söndürürken seyirciler de alkışlayarak "Ağlama" diye bağırdı.

KÜÇÜK BİR YOL ŞARKISINDA AĞLAMIŞTI

Sevilen şarkıcı Hadise, eylül ayının başında İzmir'de verdiği konser de duygusal anlar yaşamıştı. Şarkıları ve danslarıyla kalabalığı coşturan ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamamış ve eğilerek hüngür hüngür ağlamıştı.

HADİSE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

DİNÇERLER YÜZÜK İDDİASINI YALANLADI

Ayrılık kararının ardından Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Hadise'nin sanat hayatını da etkileyecek davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Dinçerler, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.