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Hadise'ye Clubhouse şoku! Sesini taklit ederek neler anlatmış neler

Hadise, Clubhouse'ta sesini taklit eden kişi hakkında hukuki süreç başlatacağını, "Benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş" diyerek duyurdu.

Şarkıcı Hadise, son dönemlerin popüler uygulaması Clubhouse'ta bir kişinin kendi sesini taklit ederek sohbet ettiğini ve şarkı söylediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hukuki süreç başlatacağını duyuran Hadise, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'ta benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."

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Etiketler Clubhouse hadise taklit dava mahkeme ses
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