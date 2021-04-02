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  3. Acun Ilıcalı duymasın! Hadise her an ''yuvadan'' uçabilir!

Hadise'ye teklif yağıyor

Son yıllarda şarkıcılığının yanı sıra jüri üyeliği de yapan Hadise, yurt dışındaki proje yapımcılarının dikkatini çekti.

Ünlü şarkıcıya Hollanda, Belçika ve Almanya'dan yetenek yarışmalarında jüri koltuğuna oturması için teklif geldi.

Haftalardır 'Zoom' uygulaması üzerinden toplantılar yapan Hadise, bu ülkelerden biriyle anlaşmak üzere. Hadise, eğer kabul ederse, her hafta yurt dışına gidip gelecek.

Etiketler hadise teklif teklif yağıyor jürilik jüri
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