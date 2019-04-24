Hadise'yi şoke eden tepki: Beni Paris'te kimlerle aldattın ?

Sanat dünyasında son yılların en popüler isimlerinden olan Hadise, e-posta adresine gelen mesajlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ünlü şarkıcı; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.

33 yaşındaki popçu, e-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirtti.

Hadise, kendisine gönderilen mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

"HAYATIMLA İLGİLİ TÜM DETAYLARI BİLİYOR"

Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor. Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor.."

Tacizcinin, ünlü şarkıcıya "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Tacizci şahsın, "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" şeklindeki mesajda olduğu gibi Hadise'yi takip ettiğini gösteren mesajlar attığı da belirtildi.