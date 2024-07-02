Hafsanur Sancaktutan da bikini sezonunu açtı
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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yazın geldiğini "bikini sezonunu" açarak ilan etti.
Son Yaz ve Ya Çok Seversen dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan da yaz tatiline çıkanlar ünlüler listesine adını yazdırdı.
Beyaz bikinisiyle sahil keyfi yapan Hafsanur Sancaktutan paylaştığı fotoğraflarla da hayranlarını mest etti.
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