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Hakan Altun hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesinde rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Şarkılar Bizi Söyler programını sunan şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı. Altun’un kuliste “Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Etiketler hakan altun hastane televizyon çekim
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