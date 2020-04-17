Hakan Kakız, Survivor Yasin'in mesajlarını ifşa etti

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve sonrasında DJ olarak çalışmaya başlayan Hakan Kakız, şimdilerde Survivor'da yarışan Yasin Obuz'un kendisine 5 yıl önce attığı mesajları ortaya çıkardı. Kakız, Survivor Barış hakkında da ilginç bir çıkışta bulundu.

YASİN'İN KENDİSİNE ATTIĞI MESAJLARI YAYINLADI

Survivor'ı yakından takip eden ve sık sık sosyal medya hesaplarından program ile paylaşım yapan Hakan Kakız, kendisiyle tanışmak isteyen Yasin'in mesajlarını ifşa etti. Yasin mesajlarda "Hakan nasılsın, ben Yasin. Müsait olunca görüşürüz" diyerek telefon numarasını göndermiş. Kakız ise Yasin'e "Tamam canım kaydettim, haberleşiriz" cevabını vermiş.

SURVIVOR BARIŞ'LA ALAKALI İLGİNÇ İDDİA

Yasin'in mesajlarının ardından aynı yarışmada olan oyuncu Barış ile ilgili bir iddia ortaya atan Hakan Kakız, "Survivor Barış'ı yıllar önce Instagramdan takibe almıştım, bana DM atıp 'Benden sana iş çıkmaz' yazmıştı. Kendisini takibe alan birinin ona yürüdüğünü falan sanan şizofren biri bence, aklıma geldi yazayım dedim" dedi.

"SURVIVOR YARIŞMACILARININ HEPSİYLE MESAJLAŞIYORUM"

Yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki çeken Hakan Kakız, gelen yorumların ardından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Ayol Yasin benim arkadaşım :) Mesajı yayınlama sebebim de şu. Barış'ın bana attığı mesajı söylediğimde bana iftira atıyorsun yazdılar, bende dedim ki neden Barış'ın adını kullanayım ben Survivor yarışmacılarının hepsiyle mesajlaşıyorum zaten :) Amaç buydu hemen başka yere çekmeyin"