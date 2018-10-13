Hakan Peker, şarkısı için müzik kanalı bastı

Hakan Peker, yeni şarkısının en çok dinlenenler listesine girememesi üzerine TV kanalını bastı. Avukatı "Madem ilk 20’de yokuz, klibimizi yayınlayamazsınız” dedi.

Kanal yönetimi bu tutuma tepki gösterdi. MÜYAP ise uygunsuz bulduğu bu davranışı nedeniyle üyesi Hakan Peker’i haysiyet kuruluna sevk etti.

Şarkının listelere alınmadığını da söyledi ve kanala avukatıyla birlikte polis gönderip tutanak tutturdu. Hakan Peker, o kanalda klibinin yayınını yasaklattı. Hakan Peker'in polise başvurmasını tasvip etmeyen, üyesi olduğu MÜYAP ise şok bir karar aldı.

MÜYAP, üyesi Hakan Peker'i haysiyet kuruluna sevketti. Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) Başkanı Bülent Seyhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yönetim kurulu olarak aldığımız karar neticesinde, üyemiz Hakan Peker'i, bu davranışından dolayı haysiyet kuruluna sevk ettik."

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ise "Top 20 listesi nasıl oluşturuluyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün sektör, Top 20 listesinin nasıl oluşturulduğunu ve yayın akışını çok iyi biliyor.

Biz 35 ayrı kriteri baz almamızın yanı sıra ulusal ve yerel radyolarda çalınma sürelerini, radyo monitör verilerini, haftalık dijital verileri, 40 üniversitede bulunan kiosklardaki geri bildirimleri ve fiziki satışların grafiklerini derleyerek bir puanlama çıkarıyoruz. Top 20 listesi bu verilerden oluşuyor. Ancak tüm bu kaynaklarda üst sıralarda olan listede Mehmet zirveye yerleşebiliyor."

Hakan Peker, avukatı Cengiz Balcı aracılığıyla Günaydın'a olayla ilgili şu açıklamayı gönderdi:

"Hakan Bey, haksız rekabet, tarafsız yayıncılık, hukuksuzluk ve ilkesizlikle karşı karşıya kaldı. Yasal hakkı olarak bu durumun tespitini yaptırıp eserini o TV Grubu'nda yasaklattı. Çünkü kendisine etik davranılmadığına inanıyor."