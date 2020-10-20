Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Acil hastaneye yatırılan Taşıyan, organ nakli bekliyor.

Hastaneye yatmadan önce UçanKuş TV'ye konuşan Taşıyan ve arkadaşı Hakan Yılmaz zorlu süreci anlattı.

Konuşmakta bir hayli zorlanan Taşıyan'a arkadaşı Hakan Yılmaz yardımcı oldu.

Ünlü şarkıcıya, çok acil organ nakli yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz “Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, böbrek ve karaciğer nakli için hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var” dedi

Hakan Taşıyan ise, ‘dedikodu dolaşmasın ortada benden duyun istedim. Sevenlerimden dua bekliyorum’ ifadelerini kullandı.