  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hakan Taşıyan'dan hastane odasından ilk mesaj

Hakan Taşıyan'dan hastane odasından ilk mesaj

Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi şüphesiyle yoğun bakıma alınan Hakan Taşıyan, sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 52 yaşındaki sanatçı, hayranlarına seslenerek "Birkaç güne kadar taburcu olacağım" dedi.

İki hafta önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan fantezi müziğin usta ismi Hakan Taşıyan, kritik süreci atlattı. Normal odaya alınan 52 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Birkaç Güne Taburcu Oluyorum"

Sevenlerini rahatlatan bir açıklama yapan Taşıyan, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini vurguladı. Ünlü sanatçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güzel insanlar merhaba. İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah."

Ramazan Mesajını Unutmadı

Tedavi gördüğü hastane odasından hayranlarının Ramazan ayını da kutlayan usta sanatçı, mesajını "Hayırlı Ramazanlar diliyorum; sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın" sözleriyle noktaladı.

Geçmişteki Sağlık Mücadelesi

Hatırlanacağı üzere Hakan Taşıyan, 2021 yılında da çok zorlu bir süreçten geçmiş; Ankara Şehir Hastanesi'nde kendisine karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Uzun süren o tedavinin ardından sağlığına kavuşan sanatçının, son yaşadığı kalp krizi şüphesi sonrası doktorların bir süre daha dinlenme tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu
Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilenen haliyle satışa çıktı!
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilenen haliyle satışa çıktı!
Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!
Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Etiketler Hakan Taşıyan sağlık durumu Hakan Taşıyan son dakika Hakan Taşıyan taburcu mu oldu kalp krizi belirtileri fantezi müzik haberleri haber3 magazin haberleri Hakan Taşıyan Ramazan mesajı.
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Sigarada zam fırtınası dinmiyor: Bir za daha geldi! İşte yeni fiyatlar Sigarada zam fırtınası dinmiyor: Bir za daha geldi! İşte yeni fiyatlar Beşiktaş’ta Orkun Kökçü alarmı! 30 milyon Euro teklif ettiler! Beşiktaş’ta Orkun Kökçü alarmı! 30 milyon Euro teklif ettiler! Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı Devlete ait 100 milyonluk yarış atları kayıp mı ? Gerçek ortaya çıktı Devlete ait 100 milyonluk yarış atları kayıp mı ? Gerçek ortaya çıktı Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti! Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti! Nakit devri kapandı, altın devri başladı: ''50 gram altın getiren anahtarı alır'' Nakit devri kapandı, altın devri başladı: ''50 gram altın getiren anahtarı alır'' Bakan Şimşek’ten milyonlarca memur ve işçinin maaşları için düzenleme sinyali Bakan Şimşek’ten milyonlarca memur ve işçinin maaşları için düzenleme sinyali İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a sert eleştiri: Helin Avşar'dan cevap gecikmedi İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a sert eleştiri: Helin Avşar'dan cevap gecikmedi
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı, polisten kaçarken canından oldu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı, polisten kaçarken canından oldu Koruma polisine şemsiye taşıtan Kaymakam'a tepki yağdı Koruma polisine şemsiye taşıtan Kaymakam'a tepki yağdı Uzman isim emekli maaşları için intibak ve bayram ikramiyesi için kötü haberi verdi! Uzman isim emekli maaşları için intibak ve bayram ikramiyesi için kötü haberi verdi! Çifte asgari ücret, ÖTV istisnası ve iş garantisi teklifi TBMM'de! Çifte asgari ücret, ÖTV istisnası ve iş garantisi teklifi TBMM'de! Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz’dan Survivor itirafı Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz’dan Survivor itirafı Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür! Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti!