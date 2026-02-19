Hakan Taşıyan'dan hastane odasından ilk mesaj

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi şüphesiyle yoğun bakıma alınan Hakan Taşıyan, sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 52 yaşındaki sanatçı, hayranlarına seslenerek "Birkaç güne kadar taburcu olacağım" dedi.

İki hafta önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan fantezi müziğin usta ismi Hakan Taşıyan, kritik süreci atlattı. Normal odaya alınan 52 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Birkaç Güne Taburcu Oluyorum"

Sevenlerini rahatlatan bir açıklama yapan Taşıyan, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini vurguladı. Ünlü sanatçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güzel insanlar merhaba. İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah."

Ramazan Mesajını Unutmadı

Tedavi gördüğü hastane odasından hayranlarının Ramazan ayını da kutlayan usta sanatçı, mesajını "Hayırlı Ramazanlar diliyorum; sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın" sözleriyle noktaladı.

Geçmişteki Sağlık Mücadelesi

Hatırlanacağı üzere Hakan Taşıyan, 2021 yılında da çok zorlu bir süreçten geçmiş; Ankara Şehir Hastanesi'nde kendisine karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Uzun süren o tedavinin ardından sağlığına kavuşan sanatçının, son yaşadığı kalp krizi şüphesi sonrası doktorların bir süre daha dinlenme tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.