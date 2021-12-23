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Hakan Ural oğlu Engincan Ural ile fotoğrafını paylaştı

Hakan Ural oğlu Engincan Ural ile fotoğrafını paylaştı

Kanal D'de Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan 53 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hakan Ural, bugün yayından önce kendisini ziyarete gelen oğlu Engincan Ural ile fotoğrafını paylaştı.

Melisa Ural, Gisella Ural, Engincan Ural adında üç çocuğu bulunan dizi ve sinema oyuncusu, sunucu Hakan Ural geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlığına kavuşup Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Hakan Ural'ı oğlu Engincan Ural ziyaret etti.

 Oğluyla fotoğrafını paylaşan Ural, paylaşımına "Benim ufaklık, canım oğlum" notunu düştü.
Hakan Ural'a çok sayıda "Abi-kardeş gibisiniz" şeklinde yorum geldi.

Etiketler hakan ural
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