Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumu alay konusu oldu

Magazin yorumcusu Hakan Ural'on Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından "ti"ye alındı.

Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programının yorumcularından Hakan Ural, canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı.

Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.

Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtti.

Hakan Ural, "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." diye konuşunca sosyal medyadan açıklamalarını yalanlayan çok sayıda paylaşım yapıldı.