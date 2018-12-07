Hakan Yazıcıoğlu'ndan yepyeni bir şarkı

Hakan Yazıcıoğlu, 2017 yılında yayınlanan “Kalbinin Ettiği Kadar” adlı ilk single’ıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. İkinci şarkısı “Hız Lazım”la 2018 yazına da damgasını vuran Yazıcıoğlu, bu başarısını yepyeni şarkılarla sürdürmeye kararlı. “Hız Lazım”ın ardından hiç ara vermeden üçüncü single’ının hazırlıklarına başlayan sanatçı, “İlk Kez” adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Duygu yüklü melodisi ve etkileyici sözleriyle âşıkların yeni favorisi olmaya aday şarkı, 29 Kasım’da dijital platformlarda yayınlandı.

Murat Alkan’ın albüm danışmanlığında hazırlanan, söz ve müziği Emrah Doğan’a ait “İlk Kez”in düzenlemelerini ise aranjör Okan Akı yaptı. Hakan Yazıcıoğlu’nun “Büyük emekler ve çok ciddi bir çalışmayla ortaya çıktı” dediği şarkının video klibi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da çekildi. Yönetmen koltuğunda Talat Oflaz’ın oturduğu klipte Hakan Yazıcıoğlu’na oyuncu Katarina Tanovic eşlik etti. Belgrad’ın tarihi ve turistik yerlerinde yapılan çekimler, sekiz kişilik prodüksiyon ekibiyle dört günde tamamlandı.