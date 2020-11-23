  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 23 Kasım 2020 08:27

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Haldun Dormen Instagram hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 92 yaşındaki efsane durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
A+ A-

Usta sanatçı Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığı Instagram'dan duyurdu.

Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

 

efsane , virüs , tedbir , pandemi , salgın , maske , haldun dormen , normalleşme , ölümcül virüs , coronavirüs , koronavirüs , corona , covid , korona , kovid-19 , kovid , covid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM