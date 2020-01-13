Halil Ergün'den Bakan Soylu'ya Kadir İnanır yanıtı

Sanatçı Jülide Kural, HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Devran” kitabını sahneye uyarladı ve oyun 11 Ocak Cumartesi akşamı izleyici ile buluştu. Oyunun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye’nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil” dedi.

‘NASIL HEDEF ALABİLİYORSUNUZ? DEHŞET VERİCİ…’

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre, sanatçı Halil Ergün, Soylu’nun bu açıklamalarına, “İBB Başkanı diyor ya ‘Kanal İstanbul siyasi değil hayatidir’ diye. Artık bu meselede öyle. Bu ülkede sanatçıların varlığı da bu noktaya gelmiştir. Ne yapalım yani? Yaşamayalım mı? Üretmeyelim mi? Ne yapsın yani insanlar, yaşamasın mı, ne yapsın? Bu ülkede cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir siyasetçi ve cezaevinde kitap yazıyor. Bakan bununla övünmesi gerekirken, saldırıyor. Aklım almıyor. Hiçbir mantık bana bunu açıklayamıyor. Nasıl oluyor da ülkenin bir bakanı, bir sanatçı hakkında bu sözleri söyleyebiliyor” diyerek tepki gösterdi.

“Kadir İnanır bu ülkenin en önemli sanatçılarından biri. Bu toplumun, sanatın yüz akı. O, bu ülkedeki toplumsal sorunlara karşı sorumluluk almış bir isim, siz onu nasıl bu şekilde hedef alabiliyorsunuz? Dehşet verici. Kadir İnanır gibi sanatçıların bu ülkede olması bizim için onur kaynağı ama siyasetçiler bunu göremiyor. Ben bunu nasıl anlayabilirim?” diyen Ergün, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

“Yaşamı ve yaşatmayı seçen insanlar, sanatçılar bu şekilde hedef gösterilmesini kabul edemiyorum. Sanatçılar toplumsal görevleri gereği zaten yaşamı savunuyorlar, bunu sahneye taşıyorlar. Bunun neresi siyasetçileri rahatsız ediyor? Bu ülkede artık siyasetçiler gibi düşünmeyen insanlar yaşamasın mı? Siyasetçilerle aynı fikirde değiller diye sanatçılar yaşamasın mı bu ülkede?”